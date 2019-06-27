كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي لإيطاليا: يجب إيجاد حل سريع للمهاجرين على متن قارب الإنقاذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الاتحاد الأوروبي إيطاليا اليوم الخميس إلى المساعدة في إيجاد حل سريع للمهاجرين على متن السفينة الخيرية "سي ووتش" التي دخلت المياه الإيطالية في تحد لحظر من روما.

ونقلت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي عن ديميتريس أفراموبولوس مفوض الهجرة قوله "إن المفوضية الأوروبية تشارك عن كثب في التنسيق مع الدول الأعضاء لإيجاد حل لنقل المهاجرين على متن " Sea-Watch 3"، بمجرد النزول إليهم".

وأضافت: "لا يمكن إيجاد حل للأشخاص الموجودين على متن هذه السفينة إلا بعد النزول منها. لهذا السبب آمل أن تساهم إيطاليا في حل سريع للأشخاص الذين كانوا على متنها".

