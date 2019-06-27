كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خسارة اسطنبول أردوغان يتهم قياديين في حزبه بالخيانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في أول تعليق له على نتائج انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، تحدث الرئيس التركي وزعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان، عن "طعنة في الظهر"، في إشارة إلى مساعي الرئيس السابق، عبد الله غول، ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، لإطلاق حزب منافس جديد.

جاء ذلك في اجتماع مع أعضاء حزب العدالة والتنمية عقده بالمجلس التنفيذي للحزب لدراسة نتائج انتخابات إسطنبول المعادة، التي فاز بها مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، وفق ما أوردت صحيفة "زمان" التركية، اليوم الثلاثاء.

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وعلى الصعيد الآخر، التقى علي باباجان، الذي يستعد لإطلاق حزب سياسي جديد، بأردوغان قبل فترة قصيرة وأبلغه بانفصاله عن الحزب.

وفي الاجتماع المذكور، قال أردوغان إن اسطنبول مدينة مهمة، غير أن تركيا لا تقتصر عليها، مفيداً أن الحزب موجود في شتى أرجاء تركيا وأنهم سيواصلون العمل.

ويُذكر هذا التصريح لأردوغان، تصريح سابق كرره كثيراً، وقال فيه إن "فوز اسطنبول يعني الفوز بتركيا، وخسارتها تعني خسارة تركيا".