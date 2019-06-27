كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تمدد الحظر الجوي على شركات الطيران الهندية حتى 12 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت الحكومة الباكستانية تمديد الحظر المفروض على الهند باستخدام مجالها الجوي في الرحلات الجوية التجارية حتى 12 يوليو.
وصدر إشعار من هيئة الطيران المدني الباكستانية، بأن التحليق الجوي في المجال الجوي الباكستاني لتسعة طرق شرقية من وإلى الهند سيظل مغلقًا لمدة أسبوعين.
الطريقان في جنوب باكستان اللذين فتحتهما البلاد لرحلات من الهند وإليها في أبريل، سيظلان فعالين.
أغلقت باكستان والهند مجالهما الجوي لبعضهما البعض بعد غارة جوية سابقة من قبل سلاح الجو الهندي على معسكر إرهابي مزعوم في منطقة بالاكوت في باكستان في 26 فبراير. وأعادت الهند فتح المجال الجوي لشركات الطيران الباكستانية في مايو من هذا العام.
وأعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية، عن إغلاق المجال الجوي للبلاد للرحلات الجوية التجارية في فبراير من هذا العام. اتخذ القرار بعد أن أسقط الجيش الباكستاني طائرة هندية عسكرية عبرت خط السيطرة في منطقة كشمير المتنازع عليها.