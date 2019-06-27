كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا.. إلغاء الوقود الأحفورى سيكلف الاقتصاد 4.7 تريليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة "وود ماكنزي"، اليوم الخميس، أن إلغاء الوقود الأحفوري من قطاع الطاقة الأمريكي، وهو هدف رئيسي لـ "الصفقة الخضراء الجديدة" المدعومة من العديد من المرشحين الديموقراطيين للرئاسة، سيكلف أمريكا 4.7 تريليون دولار ويشكل تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة.

وفقًا للدراسة ، التي وصفت سعر هذا المشروع بأنه "صاعق"، أنه سيصل هذا إلى 35000 دولار لكل أسرة، أو ما يقرب من 2000 دولار في السنة لخطة مدتها 20 عامًا.

ووفقاً لوكالةرويترز، يعد هذا التقرير أحد أول تقديرات التكاليف المستقلة لما أصبح قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، حيث اقترح معظم الديمقراطيين خططًا بعدة مليارات من الدولارات للتخلص من انبعاثات الكربون الأمريكية على مستوى الاقتصاد.

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وعلى سبيل المثال، تتضمن خطة جو بايدن، المرشح الديموقراطى المفضل، الوصول إلى الصفر في الانبعاثات، بسعر 1.7 تريليون دولار، في حين يصل اقتراح بيتو أورورك إلى 5 تريليونات دولار.

وقدّر نائب أليكندريا "أوتشيو كورتيز"، أحد مؤلفي "الصفقة الجديدة الخضراء"، وهو قرار غير ملزم ملزم للكونجرس، تكلفة حل المناخ الشامل بحوالي 10 تريليونات دولار.

وتهدف مثل هذه الأفكار إلى الاستفادة من الإحساس المتزايد بالإلحاح حول الاحترار العالمي على جانبي الانقسام السياسي، لكن الرئيس دونالد ترامب والعديد من الجمهوريين انتقدوه باعتباره غير معقول، ومكلف ، وتهديد للاقتصاد.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز/ إيبسوس هنا ،يوم الأربعاء، أن معظم الأميركيين يؤيدون إجراءات "تغير المناخ" العدوانية كتلك التي اقترحها الديمقراطيون، لكن هذا الدعم ينخفض ​​بشكل كبير إذا شعروا أن المبادرات ستكلفهم.