كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط جرحى بانفجار في دمشق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا إنفجارعبوة ناسفة في العاصمة السورية دمشق صباح اليوم الخميس، مما أدى إلى إصابة امرأة وطفلها.

وذكر التقرير أن العبوة الناسفة انفجرت في سيارة على طريق المزة السريع غرب دمشق.

وقالت سانا إن الانفجار كان عملا إرهابيا وترك المتفجرون هناك في ضاحية داريا الغربية بدمشق.

ومع ذلك، لم يتضح بعد من كان الهدف الدقيق أو الطرف الذي يقف وراءه.

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حيث يعد الانفجار هو الأول الذي يوصف بأنه عمل إرهابي والثالث الذي يضرب دمشق هذا العام.

وفي 15 يونيو، وقع انفجار ناتج عن حريق عرضي داخل قاعدة عسكرية غرب دمشق.

كما وقع في 20 يناير،انفجار على الطريق السريع الجنوبي في دمشق.

