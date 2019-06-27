كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اندلاع حريق هائل شمال شرق إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحارب المئات من رجال الإطفاء لاحتواء حريق نشب في شمال شرق إسبانيا، وانتشر في أكثر من 5500 هكتار (13590 فدان) مؤديا الي إجلاء 53 من السكان. كما انضمت وحدة عسكرية إسبانية مكونة من 120 متخصصًا إلى رجال الإطفاء المحليين الذين عملوا طوال الليل للسيطرة على الحريق الذي اشتعل في تضاريس جبلية صعبة بالقرب من نهر إبرو.

و صرح ميكيل بوخ، وزير الداخلية، اليوم الخميس انه يواجه 20 ألف هكتار تهديد بسبب أسوأ حريق في منطقة كاتالونيا منذ عقدين، مضيفا ان السلطات تشتبه في أن سبب نشوب الحريق كان رواسب للسماد المخزن بشكل غير صحيح. كما اوضح رجال الإطفاء إن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة يساعدان علي اشعال النيران.

