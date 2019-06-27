كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتيلان وسبعة جرحى أثناء هبوط الطائرة الروسية في سيبيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الحالات الطارئة في المنطقة إن شخصين قتلا وأصيب سبعة عندما هبطت طائرة ركاب من طراز "أنتونوف أن -24" في رحلة طارئة اليوم الخميس في مطار بمنطقة بورياتيا الروسية في سيبيريا.

وقالت السلطات الإقليمية إن الطائرة التي تقل 48 شخصًا، بينهم خمسة من أفراد الطاقم، تجاوزت المدرج بعد الهبوط، وأصابت مبنىً صغيرًا وأشعلت فيها النيران.

وقالوا إن الطائرة أقلعت من العاصمة الإقليمية "أولان أودي" وتوجهت إلى "نيجينيجارسك"، حيث اضطرت إلى الهبوط اضطرارًا عندما تعطل أحد محركاتها.

وأظهر شريط فيديو التقطه أحد الركاب من نافذة طائرة الطائرة القادمة إلى الأرض على المدرج قبل أن تتجه إلى أحد الحقول ثم توقفت فجأة بعنف مع صراخ الركاب على متن الطائرة.

وقالت السلطات الإقليمية إن طيارًا وفنيًا قُتلا في الحادث، لكن تم إجلاء جميع الركاب بأمان قبل أن تدمير الطائرة أثر الحريق.

وذكرت وسائل الإعلام أن الرحلة كانت تديرها شركة الطيران الإقليمية الروسية "أنجارا".