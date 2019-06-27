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البزغودي يقترب من الانتقال لهذا الفريق

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يوسف العيرجي 0 تبليغ

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بات ابراهيم البزغودي اللاعب السابق لفريق الجيش الملكي لكرة القدم، قريبا من الانتقال إلى المغرب التطواني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل مسؤولو الفريق التطواني في مفاوضات جادة من أجل ضم البزغودي لصفوف “الحمامة البيضاء”، للدفاع عن ألوانه بدءا من الموسم القادم.

ويضع طارق السكتيوي، مدرب “الماط” ابراهيم البزغودي ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم، علما أن المغرب التطواني، قام بالتوقيع للاعب واحد لحد الآن، وهو الإسباني مارتن بينغوا قادما من شباب الريف الحسيمي.

وأصبح البزغودي، لاعبا حرا، بعد أن شكل متم الموسم الماضي، نهاية العقد الذي كان يربطه بفريق الجيش الملكي.

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