اللحظات الأولى لتفجير تونس…رعب وهلع ودمار- فيديو

تسود حالة من الفوضى والهلع في صفوف التونسيين بشارع “شار ديجول”، وسط العاصمة التونسية، جراء تفجيرين انتحاريين استهدف أحدهما سيارة شرطة، ما أسفر عن إصابة رجلي أمن و3 مدنيين، فيما استهدف التفجير الثاني مقر وحدة مكافحة الإرهاب.

ووثق شريط فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة الاستنفار الأمني، بالشارع الذي شهد الانفجار الانتحاري، إضافة إلى حالة الصدمة والهلع في صفوف التونسيين.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام تونسية، إنهم سمعوا ذوي انفجار عنيف، هز سيارة شرطة، بشارع “شار ديجول”، وسط العاصمة، على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية بتونس

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وأسفر الانفجار، عن إصابة رجلي أمن، و3 مدنيين، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى، بحسب وزارة الداخلية التونسية.

ويشار إلى أنه، ثمة أنباء عن انفجار ثاني، بالقرب من مقر الوحدة المختصة في مكافحة الاٍرهاب بالعاصمة التونسية.

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