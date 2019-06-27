بعد التفجير الانتحاري الأول الذي استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديغول، بالعاصمة التونسية، وأسفر عن إصابة رجلي أمن وثلاثة مدنيين، استهدف تفجير ثان وحدة مكافحة الإرهاب.

وقام شخص بتفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في العاصمة التونسية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، لفرانس برس “أقدم شخص على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بشارع شارل ديغول في العاصمة عند الساعة العاشرة وخمسون دقيقة بالتوقيت المحلي، مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين وشرطيين اثنين بدون أن يوقع قتلى.

وقالت الداخلية إن الحادث الثاني خلف 4 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف القوى الأمنية، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبالموازاة مع التفجيرين، أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية أن مجموعة إرهابية استهدفت فجر اليوم محطة الإرسال الإذاعية والتلفزيونية بجبل عرباطة بمدينة قفصة، وهي محطة مؤمنة عسكريا. ولم تسجل العملية أية أضرار بشرية أو مادية.

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كانت هذه تفاصيل خبر يوم الرعب في تونس…تفجير ثان بالقرب من مقر الوحدة المختصة في مكافحة الاٍرهاب-صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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