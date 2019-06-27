الداخلية التونسية تعلن الحصيلة الأولية لتفجير شارع بورقيبة..إصابة 3 مدنيين ورجلي أمن -فيديو

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، قبل قليل، عن الحصيلة الأولية للتفجير الذي ضرب العاصمة تونس، صباح اليوم الخميس، مؤكدة إصابة 3 مدنيين، ورجلي أمن في تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة، وسط تونس العاصمة، بالقرب من مبنى السفارة الفرنسية.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام تونسية، إنهم سمعوا ذوي انفجار عنيف، هز سيارة شرطة، بشارع “شار ديجول”، وسط العاصمة، على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية بتونس.

هذا ولم تتأكد، إلى حدود الأن، عن سقوط قتلى في الهجوم.