عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الخميس، طاقما تحكيميا كاميرونا ، من أجل قيادة مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب كوت ديفوار غدا الجمعة، على الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة مساء بالتوقيت المغربي) بملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة؛ وذلك برسم ثاني جولات المجموعة الرابعة من نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقامة حاليا بمصر. ويتعلق الامر بـ: حكم الوسط: أليوم أليوم من الكاميرون الحكم المساعد الأول: إيفاريست مينكويندي من الكاميرون Advertisements الحكم المساعد الثاني: إيلفيس جاي من الكاميرون الحكم الرابع: جون جاك نغومبو من الكونغو الديموقراطية مندوب المباراة: جون ديديي ماسمبا من الكونغو الديموقراطية جدير ذكره، أن المنتخب المغربي، يحتل المركز الأول لهذه المجموعة، مناصفة مع الكوت ديفوار، وبرصيد 3 نقاط، وذلك من فوزه في المباراة الألى على ناميبيا، بهدف دون رد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “كان” 2019.. الاتحاد الإفريقي يكشف عن حكام مباراة المغرب والكوت ديفوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.