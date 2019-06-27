الصداع النصفي ممكن أن يزيد من مضاعفات الحمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت دراسة دنماركية حديثة، أن إصابة الحوامل بالصداع النصفي يزيد خطر تعرضهن لمضاعفات خطيرة، أبرزها انخفاض وزن المواليد عند الولادة، ارتفاع ضغط الدم والإجهاض.

وأجرى الدراسة باحثون بجامعة "آرهوس" الدنماركية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية "Headache" العلمية.

وفي الدراسة، راجع الفريق السجلات الصحية الدنماركية التي شملت أكثر من 22 ألف سيدة حامل، أصبن بالصداع النصفي، وتلقين العلاج بالمستشفيات خلاف فترة الحمل.

وعندها كشف الباحثون أن الصداع النصفي عند هؤلاء النسوة، اربيط بمضاعفات خطيرة للأم وجنينها، أبرزها ارتفاع ضغط الدم والإجهاض والولادات القيصرية والولادات المبكرة والمواليد منخفضي الوزن عند الولادة.

وكشف الباحثون أيضًا أن المصابات بالصداع النصفي، خلال الحمل، هن معرضات لخطر إجراء العمليات القيصرية بنسب تتراوح بين 15 إلى 25 في المئة، مقارنة بالحوامل غير المصابات بالصداع النصفي.

ووفق نتائج الدراسة، فإن تناول أدوية لعلاج الصداع النصفي ربما يمنع بعض المضاعفات المرتبطة بالمرض.

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وصرّحت قائدة فريق البحث الدكتورة نيلز سكاجا: "تشير الدراسة إلى أن النساء الحوامل المصابات بالصداع النصفي غالباً ما يتعرضن لمضاعفات مرتبطة بالحمل والولادة أكثر من أقرانهن اللاتي لم يصبن بهذه الحالة المرضية".

وتابعت أن "الأطفال حديثي الولادة الذين عانت أمهاتهم من الصداع النصفي أثناء الحمل، لديهم أيضًا خطر متزايد من لمضاعفات صحية مثل الأمراض التنفسية، ونوبات الحمى".

ويعتبر الصداع النصفي أكثر أنواع الصداع شيوعاً وأشدها ألماً، ويمكن أن يسبقه أو يرافقه علامات تحذيرية وحسية مثل ظهور ومضات ضوئية أثناء الرؤية، ووخز في الذراعين والساقين وغثيان وقيء.

كما وممكن أن تصل آثار الصداع النصفي في بعض الحالات إلى الضعف الإدراكي المؤقت وآلام جلدية، وتدوم آلامه من 4 ساعات وحتى 3 أيام.

ويميل الأشخاص المصابون بالصداع النصفي إلى المعاناة من هجمات متكررة للصداع، ناجمة عن عدد من العوامل المختلفة، بما في ذلك الإجهاد، والتغيرات الهرمونية، والأضواء الساطعة، ونقص الطعام أو النوم والنظام الغذائي.

ويشيع الصداع النصفي أكثر بين النساء، إذ يصبن به بمقدار 3 أضعاف أكثر من الرجال، فيما يصيب أكثر من 10 في المئة من الأشخاص بالمرض في جميع أنحاء العالم، وفقا لهيئة الغذاء والدواء الأميركية.