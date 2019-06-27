عملة البيتكوين تنخفض بعد موجة من الصعود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انخفض سعر العملة الإلكترونية بتكوين 12 في المئة، صباح اليوم الخميس، إلى نحو 11 ألفا و383 دولارا، بعد أن بلغ أعلى مستوى في 18 شهرا عند نحو 14 ألف دولار في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وكانت قد صعدت قيمة أكبر عملة مشفرة في العالم منذ نيسان/ أبريل الماضي، وصعدت ما يزيد على 260 في المئة، لكنها تظل منخفضة عن أعلى مستوياتها على الإطلاق قرب 20 ألف دولار الذي بلغته في كانون الأول/ ديسمبر عام 2017.
ويرى محللون أن إعلان فيسبوك عن طرح عملتها المشفرة الخاصة ليبرا أنعش الاهتمام بالعملات الرقمية، كما دفع سعي المستثمرين وراء الملاذ الآمن سعر بتكوين للصعود.
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