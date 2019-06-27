الكشف عن صفقة ثلاثية بين الحوثي و«الإخوان» والقاعدة برعاية قطرية

أفادت تقارير صحفية، عن اجتماع ثلاثي بين ميليشيا الحوثي و«إخوان اليمن» وتنظيم القاعدة برعاية قطرية؛واستهداف التحالف العربي في اليمن.

وأعقب هذا الاجتماع - وفق متابعة "اليمن العربي"، - إفراج ميليشيا الحوثي عن عناصر تابعة لتتظيم القاعدة الإرهابي؛ ليعطي مؤشرًا قويًّا على التحالف بين التظيمات المتطرفة بمختلف مذاهبها في اليمن.

لإفراج عن عناصر القاعدة

وسبق أن أطقلت ميليشيات الحوثي سراح قيادات في تنظيم القاعدة.

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وبحسب المراقبين «أن يطلق الحوثي قيادات القاعدة أمر يخصه، لكن غير مقبول أن يصف معارضيه السياسيين من المخطوفين تعسفيًّا، والمخفيِّين قسريًّا بالإرهاب والقضايا الجنائية؛ لأنها أكثر إجرامًا وخسَّة من الخطف نفسه».

ووصف المراقبون إطلاق الحوثي لإرهابيي القاعدة بـ«الأكثر إجرامًا» والأكثر دناءة من الخطف نفسه، مشيرًا إلى أن «للحرب أعرافها وللخلافات قوانينها».

وتأتي عملة إطلاق ميليشيا الحوثي لعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن،بعد صفقة ثلاثية بين الحوثي وحزب التجمع اليمني للإصلاح «إخوان اليمن»، وتنظيم القاعدة برعاية قطرية؛ لنشر الفوضى في المحافظات المحررة وضرب استقرار هذه المحافظات، وخاصةً الجنوبية وطعن التحالف العربي في الظهر.

وكشفت تقارير عن اجتماع بين قادة ميليشيا الحوثي والتجمع اليمني للإصلاح «إخوان اليمن» وتنظيم القاعدة الإرهابي في صنعاء، بدعم وتنسيق قطري؛ من أجل زعزعة استقرار المحافظات المحررة، خاصةً في الجنوب اليمني.