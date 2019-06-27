اعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الخميس، عن استحصال موافقة مجلس الوزراء على اطفاء اقيام الوحدات السكنية الخاصة بذوي الشهداء.
واوضحت أن "نص قرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية ٢٤ جاء في ( الموافقة على اطفاء اقيام الوحدات السكنية المنفذة من وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ، واهدائها للمؤسسة ) والبالغة قيمتها ( ٦٥،٣٩٥،٣٦٨،١٢٤) فقط خمسة وستون مليارا وثلاثمائة وخمسة وتسعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وستون الفا ومائة واربعة وعشرون دينارا".
واشارت الى ان "مجلس الوزراء وجه وزراة المالية بإجراء القيود اللازمة في سجلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة و مؤسسة الشهداء".
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