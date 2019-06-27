اطفاء اقيام الوحدات السكنية الخاصة بذوي الشهداء

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "اكراماً وعرفاناً بالتضحيات الجسام التي قدمها شهداؤنا حرصت مؤسسة الشهداء على تقديم افضل الخدمات لذويهم، وبمتابعة حثيثة من قبل رئيسة المؤسسة السيدة ناجحة عبد الامير الشمري، اثمرت مخاطبات المؤسسة المستمرة ومنذ عام ٢٠١٥ الموجهة الى الجهات الحكومية من خلال الكتب الرسمية ومنها مجلس الوزراء لجنة الشؤون الاقتصادية و الامانة العامة لمجلس الوزراء و وزارة المالية و وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة و وزارة التخطيط بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٥) لسنة ٢٠١٩".

واوضحت أن "نص قرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية ٢٤ جاء في ( الموافقة على اطفاء اقيام الوحدات السكنية المنفذة من وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ، واهدائها للمؤسسة ) والبالغة قيمتها ( ٦٥،٣٩٥،٣٦٨،١٢٤) فقط خمسة وستون مليارا وثلاثمائة وخمسة وتسعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وستون الفا ومائة واربعة وعشرون دينارا".

واشارت الى ان "مجلس الوزراء وجه وزراة المالية بإجراء القيود اللازمة في سجلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة و مؤسسة الشهداء".

