أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن إلقاء القبض على متورط بعمليات سرقة مبالغ مالية من محال للصيرفة في بغداد. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، إنه "بجهود متميزة ومتابعة ميدانية مستمرة، تمكن مكتب مكافحة اجرام المنصور التابع لمديرية مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على متهم متورط بالعديد من عمليات السرقة، من بينها ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي بقيام هذا المتهم بسرقة مبالغ مالية من داخل الصيرفات".



وأضاف معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد تشكيل فريق مختص نجح في تنفيذ هذه العملية، حيث اعترف هذا المتهم بجرائمه التي نفذها ضمن محافظة بغداد".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على سارق مبالغ مالية من محال للصيرفة في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.