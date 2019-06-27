وزير النفط يرجح تمديد أوبك لاتفاق خفض الإنتاج

رجح وزير النفط ثامر الغضبان، الخميس، أن تمدد منظمة أوبك اتفاق خفض إمدادات الخام خلال اجتماعها الأسبوع المقبل.
وأضاف الغضبان، أنه يأمل "أن تُبقي اوبك على القيود لتظل على الأقل عند مستواها الحالي المستمر منذ الأول من كانون الثاني".
وأعلن الموقع الإلكتروني لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، الأول من تموز المقبل، موعدا لاجتماع أعضاء المنظمة والمنتجين المستقلين.
وتسعى منظمة أوبك المؤلفة من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين، الاستمرار بتنفيذ اتفاق خفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، الذي سينتهي في حزيران الحالي.
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