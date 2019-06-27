بالصور.. استنفار وإغلاق محاكم وشوارع إثر تفجيرات بتونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة العين الإخبارية الخميس 2019/6/27 03:33 مساء بتوقيت أبوظبي الخميس 2019/6/27 03:33 مساء بتوقيت أبوظبي استنفار أمني بتونس إثر عمليات إرهابية

تشهد تونس، الخميس، حالة استنفار أمني عبر إغلاق المحاكم وشوارع رئيسية إثر تفجيرين وسط العاصمة تونس وإحباط عملية إرهابية جنوب البلاد. ووفق مراسل "العين الإخبارية"، استهدف التفجير الأول سيارة تابعة للأمن التونسي في شارع الحبيب بورقيبة قرب السفارة الفرنسية.

كما وقع تفجير ثان قرب مقر مكافحة الإرهاب بمنطقة القرجاني بتونس العاصمة، مما أسفر عن إصابة 4 من عناصر الأمن في حصيلة أولية.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع التونسية لـ"العين الإخبارية" إن الجيش تصدى لمحاولة إرهابية ثالثة كانت تستهدف محطة الإرسال بجبل عرباطة بمحافظة قفصة جنوبي البلاد.

Advertisements وطوقت الشرطة مكان العمليات الإرهابية، ووصلت تعزيزات أمنية مكثفة إلى المنافذ التي تفتح على شارع الحبيب بورقيبة وتم إغلاقه.

كما وجهت السلطات التونسية برفع الجلسات بمحاكم العاصمة تحسبا لأي هجمات. وقالت الداخلية التونسية إن شرطيا تونسيا قتل بأحد التفجيرات وأصيب 8 أشخاص آخرون بينهم 3 شرطيين في حصيلة أولية للعمليات الإرهابية في تفجير شارع الحبيب بورقيبة ومنطقة القرجاني.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية العمليات الثلاث حتى الساعة 11:20ت.غ.

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