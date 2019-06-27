السيسي وآبي يناقشان الاستعداد للقمة الأفريقية اليابانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، الاستعدادات لعقد القمة السابعة لمحفل التعاون الياباني الأفريقي "تيكاد" بمدينة يوكوهاما اليابانية في أغسطس/آب المقبل، والتي ستنعقد تحت رئاسة مشتركة "يابانية/مصرية"، على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.



وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن السيسي وآبي أكدا ضرورة التنسيق والتعاون المشترك في العديد من المجالات، خاصةً التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية.

ورحب رئيس وزراء اليابان بالسيسي خلال زيارته الثانية لليابان على هامش المشاركة في قمة العشرين المقرر عقدها في مدينة أوساكا، مؤكداً أن بلاده تولي علاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيدي التعاون الثنائي والتشاور السياسي، وذلك لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط.

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وأكد آبي حرص بلاده على التعاون مع مصر في دفع عملية التنمية الشاملة في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، مشيراً إلى اعتزام اليابان تكثيف جهودها في تنفيذ المشروعات الثنائية في مختلف المجالات المتفق عليها، خاصة التعليم، والثقافة، والتكنولوجيا، والطاقة، والنقل، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد أيقونة للتعاون الثقافي والحضاري بين البلدين والذي من شأنه أن يدعم قطاع السياحة في مصر.

من جانبه، أكد السيسي اهتمام مصر بالبناء على قوة الدفع الناتجة عن اللقاءات المنتظمة التي تعقد بين كبار المسؤولين بالبلدين، سعيا نحو الوصول بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب من التنسيق والتعاون المشترك في العديد من المجالات، خاصةً التنموية والاقتصادية والاستثمارية، ولجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية استغلالاً للفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة حالياً في مصر في مختلف القطاعات، آخذاً في الاعتبار ما تتمتع به الشركات اليابانية في مصر من سمعة طيبة، وكونها أحد أهم مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرة التكنولوجية المتقدمة في عدد من القطاعات الاقتصادية المصرية.