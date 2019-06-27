فيديوجراف.. ماذا قدم تركي آل الشيخ خلال رئاسته للاتحاد العربي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد عام واحد من توليه المنصب.
وحقق آل الشيخ عدة إنجازات خلال فترة رئاسته للاتحاد، كان أبرزها عودة البطولة العربية للأندية بشكل مميز.
وحرص آل الشيخ خلال فترة رئاسته للاتحاد، على دعم عدد من الأندية ماديا، لتقوية صفوفها وتشجيعها على المنافسة على الألقاب، محليا وخارجيا.
"العين الرياضية" تسلط الضوء خلال هذا الفيديو على فترة رئاسة تركي آل الشيخ للاتحاد العربي لكرة القدم.
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