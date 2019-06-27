يعقوب: لائحة ثروات السياسيين الفاسدين اكبر من قيمة صفقة القرن

لفت رئيس حركة النهج ​حسن يعقوب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "​العسكريين المتقاعدين​ تظاهروا‬⁩ للمطالبة بحق لا يساوي فتات من ​السرقات​ التي تتجاوز اضعاف 50 مليار التي رصدت لشراء ​صفقة القرن​. ‏هل تتخيلون حجم الاموال المنهوبة؟"، معتبرا أن "‏لائحة ثروات السياسيين الفاسدين اكبر من قيمة صفقة القرن".

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