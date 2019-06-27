مسؤول ايراني: لن نجامل احدا في الدفاع عن البلاد وسنرد بحزم على اي عدوان

اكد قائد القوة البحرية لحرس ​الثورة الاسلامية​ الادميرال ​علي رضا تنكسيري​ ان "لا مجاملة مع احد في الدفاع عن البلاد وسيتم الرد بحزم على اي تهديد وعدوان"، معتبراً أن "اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة المتطورة جدا من قبل ​الحرس الثوري​ ردا قاصما ودقيقا وشجاعا على المعتدين على امن البلاد".

ولفت إلى أن "هذا الرد الحازم اثبت بان ​القوات المسلحة​ الايرانية بيقظتها وذكائها وبالتوكل على الباري تعالى ، لها رصد استخباري دقيق تجاه تحركات الاعداء في المنطقة"، مشيراً إلى "أننا نامل بان يتعظ الاعداء من الحادث الاخير وان يدركوا هذه الحقيقة وهي اننا لا نجامل احدا في سياق الدفاع عن الاجواء الجوية و​المياه​ الاقليمية والحدود البرية للبلاد ونرد بحزم على اي تهديد وعدوان".