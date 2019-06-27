اكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري ان "لا مجاملة مع احد في الدفاع عن البلاد وسيتم الرد بحزم على اي تهديد وعدوان"، معتبراً أن "اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة المتطورة جدا من قبل الحرس الثوري ردا قاصما ودقيقا وشجاعا على المعتدين على امن البلاد".
ولفت إلى أن "هذا الرد الحازم اثبت بان القوات المسلحة الايرانية بيقظتها وذكائها وبالتوكل على الباري تعالى ، لها رصد استخباري دقيق تجاه تحركات الاعداء في المنطقة"، مشيراً إلى "أننا نامل بان يتعظ الاعداء من الحادث الاخير وان يدركوا هذه الحقيقة وهي اننا لا نجامل احدا في سياق الدفاع عن الاجواء الجوية والمياه الاقليمية والحدود البرية للبلاد ونرد بحزم على اي تهديد وعدوان".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: لن نجامل احدا في الدفاع عن البلاد وسنرد بحزم على اي عدوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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