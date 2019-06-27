النشرة: التفتيش القضائي أنهى تحقيقاته مع جرمانوس والزين وأوصى بكف يدهما عن العمل

كشفت مصادر مطلعة عبر "النشرة" أن "هيئة ​التفتيش القضائي​ أنهت تحقيقاتها مع مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ ​بيتر جرمانوس​ وقاضي التحقيق الأول في البقاع ​عماد الزين​ وأصدرت توصية الى وزير ​العدل​ البيرت سرحان طالبته فيها بإحالتهما الى ​المجلس التأديبي​ وكف يدهما عن العمل".

هذا وكان وزير العدل قد أوقف خمسة قضاة عن العمل في وقت سابق بعد توصية أصدرها التفتيش القضائي، الذي استمع مؤخراً الى جرمانوس في موضوعي مطالعته أمام المحكمة العسكريّة ومراسلاته إلى المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​.