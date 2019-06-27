داخلية تونس: خمسة جرحى في التفجير الانتحاري ف شارع رئيسي في العاصمة

أعلنت وزراة ​الداخلية التونسية​ عن سقوط خمسة جرحى في التفجير الانتحاري الذي استهدف سيارة شرطة في شارع ديغول المحاذي لشارع الحبيب بروقيبة وسط العاصمة تونس.

وقد فرضت القوات الامنية التونسية طوقا أمنيا حول مكان التفجير الذي وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية واوقفت حركة السير في شارع الحبيب بورقيبة.

الى ذلك، اعلنت وزارة الدفاع التونسية في بيان عن تعرض محطة الإرسال الإذاعي والتلفزيوني بجبل عرباطة بقفصة والمؤمنة إلى إطلاق نار.