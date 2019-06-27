انفجار ثان في مقر الوحدة المختصة في مكافحة الارهاب في تونس

افادت وسائل اعلام تونسية عن ​انفجار​ ثان في مقر الوحدة المختصة في ​مكافحة الارهاب​. وأصيب رجلي أمن في تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة وسط العاصمة تونس اليوم وذلك بعد إعلان سابق عن هجوم مسلح استهدف محطة إرسال تلفزيوني جنوبي البلاد. وأفادت وسائل إعلام تونسية أن التفجير الانتحاري استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة. وبينت وسائل إعلام محلية أن هناك انتحاري ثان لا يزال فاراً وسط العاصمة تونس. وفرضت القوات الأمنية التونسية طوقاً أمنياً حول مكان التفجير واوقفت حركة السير في شارع الحبيب بورقيبة.

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