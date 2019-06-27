أوقف الموظف في قصر العدل في زحلة ح.س. بعدما استمعت اليه المحامية العامة الاستئنافية في البقاع ناديا عقل على خلفية "إسناد تهم تقاضي رشى من موقوف".
وتم الادعاء عليه بموجب ورقة الطلب امام قاضي التحقيق، علما أن بقية الموظفين المشتبه فيهم تركوا بسندات إقامة وهم: ع.ا.ق/ج.ط./ع.م./ا.ح./م.ي.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف موظف بقصر عدل زحلة بتهمة تقاضي رشى من موقوف وترك 5 بسندات اقامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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