توقيف موظف بقصر عدل زحلة بتهمة تقاضي رشى من موقوف وترك 5 بسندات اقامة

أوقف الموظف في ​قصر العدل​ في زحلة ح.س. بعدما استمعت اليه المحامية العامة الاستئنافية في ​البقاع​ ناديا عقل على خلفية "إسناد تهم تقاضي رشى من موقوف".

وتم الادعاء عليه بموجب ورقة الطلب امام قاضي التحقيق، علما أن بقية الموظفين المشتبه فيهم تركوا بسندات إقامة وهم: ع.ا.ق/ج.ط./ع.م./ا.ح./م.ي.