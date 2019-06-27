وسائل إعلام تونسية: انتحاري ثان لا يزال فارا وسط العاصمة تونس

تحدثت وسائل إعلام تونسية عن انتحاري ثان لا يزال فارا وسط العاصمة تونس.
وكانت وسائل اعلام تونسية افادت عن تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة في شارع ديغول المحاذي لشارع الحبيب بروقيبة وسط العاصمة تونس، وتحدثت المعلومات عن إصابة رجلي أمن حالتهما حرجة بالتفجير الذي طال سيارة للشرطة.
وقد فرضت القوات الامنية التونسية طوقا أمنيا حول مكان التفجير واوقفت حركة السير في شارع الحبيب بورقيبة.
ولفتت مصادر تونسية الى ان التفجير وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية في تونس.
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