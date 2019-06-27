الحريري: إقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خطوة اصلاحية اساسية

رأى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "إقرار القانون الذي ينشئ الهيئة الوطنية ل​مكافحة الفساد​ خطوة اصلاحية اساسية على طريق ارساء دولة القانون وانتظام عمل المؤسسات، تساهم، بعد قوانين الحق في الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد، في استعادة الثقة وتنفيذ مقررات "سيدر".

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