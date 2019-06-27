تفجير انتحاري يستهدف سيارة شرطة وسط العاصمة التونسية

افادت وسائل اعلام تونسية عن تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة في شارع ديغول المحاذي لشارع الحبيب بروقيبة وسط العاصمة تونس، وتحدثت المعلومات عن إصابة رجلي أمن حالتهما حرجة بالتفجير الذي طال سيارة للشرطة.

وقد فرضت القوات الامنية التونسية طوقا أمنيا حول مكان التفجير واوقفت حركة السير في شارع الحبيب بورقيبة.

ولفتت مصادر تونسية الى ان التفجير وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية بتونس.

الى ذلك، اعلنت ​وزارة الدفاع التونسية​ في بيان عن تعرض محطة الإرسال الإذاعي والتلفزيوني بجبل عرباطة بقفصة والمؤمنة إلى ​إطلاق نار​.

وكانت محطة الإرسال التلفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة، جنوبي تونس، قد تعرضت فجر اليوم، إلى إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة دون تسجيل أية أضرار بشرية أو مادية.