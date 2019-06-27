ترمب وصل إلى أوساكا لحضور قمة مجموعة العشرين

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أوساكا: وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس الى أوساكا في اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين التي يرتقب أن يطغى عليها الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقبل مغادرته، هاجم ترمب الصين وكذلك الهند واليابان والمانيا ما يوحي بان قمة قادة العالم ستشهد توترا وانقسامات.