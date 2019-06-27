شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بتغيير المسمى الوظيفى لـ"عمال النظافة" إلى "صديق البيئة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى كل من رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود الشعراوى، وذلك لاستبدال المسمى الوظيفى لـ"عمال النظافة" بمصطلح "صديق البيئة"، تقديرًا لدورهم وأهميتهم فى المجتمع.

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وقالت حلاوة فى مقترحها: "فى الوقت الذى تنظر فيه جميع دول العالم المتقدمة، إلى فئة عمال النظافة على أنها من أهم فئاتها المجتمعية، وتوفر لها كل سبُل الراحة والإمكانيات، إذ يعتبر ما تقدمه هذه الفئة بمثابة خدمة سامية وواجب وطنى، إلا أن حال هذه الفئة فى مصر، يحتاج منا إلى الكثير من الاهتمام أولًا بتغير المسمى الوظيفى".

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وأوضحت، أن عمال النظافة، يبذلون جهود واسعة فى سبيل الارتقاء بالوجه الحضارى والجمالى لمصر أمام ضيوفها وزوارها، ويبذلون جهود واسعة في تنظيم شوارعها، دون كلل أو ملل.

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ولفتت إلى أن أهم ما ينقص عليهم حياتهم اليومية، هى النظرة المتدنية لهم من جانب أفراد المجتمع، فضلًا عن المعاملة غير الآدمية التى يلقونها، والتى بلا شك تؤثر على نفسيتهم، فى الوقت الذى يتناسى فيه الكثير أن هذه المهنة من المهن الشريفة، كما يحتاجون إلى زيادة فى المرتبات، حيث يتقضاون بضع جنيهات كل شهر، لا تعينهم على مواجهة أعباء الحياة ومتطلبات المعيشة.