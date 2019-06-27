شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ميناء سفاجا يستعد لموسم الحج بتطوير مدينة الحجاج وفندق جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الوفد البرلمانى الذى يزور محافظة البحر الأحمر، برئاسة أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية، مدينة وميناء سفاجا وميناء الغردقة خلال زيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر.

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واستقبل الوفد اللواء محمد شعير، رئيس مجلس مدينة سفاجا، واللواء ياسر عبد الفتاح راشد، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، حيث استعرض رئيس مدينة سفاجا المشروعات الجديدة، وأشاد النائب أحمد رسلان بالمشروعات الجديدة بمدينة والنشاط السياحى وتطوير سفاجا ومحافظة البحر الأحمر خاصة تحلية مياه البحر.

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فيما استعرض اللواء ياسر راشد التطور الكبير فى ميناء سفاجا والاستعدادات بالميناء لموسم الحج وتطوير مدينة الحجاج ووجود فندق جديد بمدينة الحجاج، مشيرا إلى حاجة الميناء إلى بعض الأجهزة الحديثة لإحكام الرقابة ومنع أى تهريب.

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كما تفقد الوفد البرلمانى ميناء الغردقة، واستقبل الوفد مديرا ميناء الغردقة اللواء سامح عبد العزيز والعميد هيثم شلبى، وأكد اللواء سامح أن الميناء من أهم الموانئ السياحة، وافتتح الرئيس السيسى المينا بعد تطويره عام 2014 لتوفير كل الإمكانيات لتعظيم الطاقة الاستيعابية من 250 إلى 700 ألف راكب بعد التطوير، وأصبح هناك قدرة لاستقبال 50 ألف سيارة.

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وقال النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية، إن هدف الزيارة هو الوقوف على أحوال موانئ البحر الأحمر ودورها فى تطوير التجارة خاصة مع الدول العربية والاستعدادات لموسم الحج، وطرحت النائبة شادية خضير والنائب أحمد الشريف عضوا الوفد المشكلات التى تواجه المسافرين عبر تلك الموانئ، وطالبت النائبة سحر صدقى عضو الوفد البرلمانى بتطبيق المثلث الذهبى بين الأقصر وقنا والغردقة من أجل التنشيط التجارى وهو مخطط تم منذ مدة لكن لم ينفذ.

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وضم الوفد البرلمانى كلا من النواب أحمد رسلان رئيس اللجنة، وأحمد فؤاد أباظة وكيل اللجنة، والنائبة سحر صدقى أمين سر اللجنة، وشادية خضير، واللواء شادى أبوالعلا، وحمدى عبد الوهاب، وصلاح مخيمر، وسلامة الرقيعى، وأحمد الشريف، وكامل محمود كامل، وأشرف رحيم.

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