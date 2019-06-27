الداخلية التونسية: 5 جرحى جراء تفجير بالعاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ): أفادت وزارة الداخلية التونسية بإصابة خمسة أشخاص من جراء تفجير وقع بالعاصمة صباح اليوم الخميس. وذكرت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، أن "شخصا أقدم على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بنهج شارل ديجول بالعاصمة". وأسفر التفجير عن إصابة عوني أمن وثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة. وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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