ضبط 20 طنا من الذرة والقمح غير مطابقة للمواصفات في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت شرطة التموين، في ضبط مسئولي مطحن حبوب ومخزن لبيع الأعلاف ببرج العرب، بدون ترخيص، لحيازة قرابة 20 طنا من الذرة الصفراء والقمح مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.
أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام مدير مسئول عن مطحن حبوب بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب، بجرش وطحن الحبوب بدون ترخيص من الجهات المعنية.
عقب تقنين الإجراءات واستهداف المصنع المشار إليه.. أمكن ضبط المتهم المشار إليه، وعثر على كمية قدرها (11,250 طن من الذرة الصفراء غير مطابقة للمواصفات وبدون بيانات وتواريخ للصلاحية، معدة للبيع).
وفى ذات السياق تمكنت إدارة التموين بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط مدير مسئول عن مخزن بدون ترخيص لبيع الحبوب والأعلاف كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب، لحيازة وتخزين (كميات من كبيرة من القمح والذرة الصفراء قدرها 8,500 طن مجهول المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ومحظور بيعها كعلف، معدة للبيع).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
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