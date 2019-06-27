التأمين الصحي ببنها يستعد لإجراء 50 عملية جراحية بالمجان احتفالا بـ 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
تعمل إدارة مستشفى بنها النموذجى للتأمين الصحى، على قدم وساق لإنهاء كافة الترتيبات والتجهيزات الطبية والتحضيرات اللازمة، ورفع حالة الطوارئ بقسم الجراحة، استعدادا لإجراء 50 عملية جراحية متنوعة "حالات اليوم الواحد" بالمجان دفعة واحدة لأطفال محجوزين بالمستشقى على قوائم المتابعة والانتظار، يوم 30 يونيو الجاري، بإشراف الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى والدكتور جمال حجاج مدير فرع القليوبية .
وأوضح بيان صادر عن المستشفى اليوم الخميس، أن هذه المبادرة هى الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى، من حيث نوعية الحدث وعدد العمليات، بهدف تخفيف قوائم الانتظار فى مجال جراحات الأطفال ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وبخاصة وأن تلك العمليات مكلفة.
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