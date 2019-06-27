"أنبوبة" يطلق الرصاص علي نجل خالته بسبب الخلافات العائلية في شبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية – أسامة علاء الدين:

أطلق عاطل شهرته "أنبوبة"، الرصاص علي نجل خالته، في مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة، بسبب الخلافات العائلية، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وجري نقل المجني عليه مصابا للمستشفي.

تلقي العقيد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا، اليوم الخميس، بلاغا من مستشفي ناصر العام بوصول "سيد. ا"، وشهرته "أدهم"، عاطل، مطلوب التنفيذ عليه في 7 أحكام "جزئي ومستانف"، ضرب و"تبديد" مصابا بطلق خرطوش بالكتف الأيمن.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب، أكد حدوث مشادة كلامية بينه ونجل خالته "خالد. ش"، وشهرته "خالد أنبوبة" 36 سنة، عاطل، سابق اتهامه في قضيه "سلاح بدون ترخيص"، تطورت لمشاجرة قام علي إثرها نجل خالته (المتهم) بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته، محدثاً إصابته المشار اليها وفر هارباً، وعلل ذلك لوجود خلافات عائلية فيما بينهما.

تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة علي النحو المبين وجري بإرشاده ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وحرر محضر رقم 12793 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019م.