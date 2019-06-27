أنباء عن سيطرة قوات حكومة الوفاق الليبية على مدينة غريان ودخولها غرفة عمليات الجيش الوطني

قالت مصادر ليبية إن قوات حكومة الوفاق في ليبيا سيطرت على مدينة غريان الواقعة في الجبل الغربي إلى الجنوب من طرابلس.

وأشارت المصادر إلى أن القوات تسيطر على غرفة العمليات الرئيسة التابعة "للجيش الوطني الليبي"، موضحة أن اللواء عبد السلام الحاسي قائد الغرفة يتحدث عن خيانة.

وأكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة "للجيش الوطني الليبي" اللواء أحمد المسماري، أن هناك محاولة من بعض العناصر لزعزعة الأمن في منطقة غريان، موضحا أن المعارك لا تزال مستمرة.

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ونوه المسماري بأن: "هناك معارك قوية في مطار طرابلس الدولي وأفشلنا 30 محاولة لقوات الوفاق لاقتحام المطار".

وتابع أنه: "هناك محاولات لزعزعة الأمن في جبل غريان وتوجد "خلايا نائمة" بمنطقة القواسم يتم التعامل معها الآن".

المصدر: RT