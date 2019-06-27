بسبب تهديد بوجود قنبلة.. هبوط طائرة اضطراريا في مطار بلندن

أعلنت شركة طيران الهند (إنديا إير) اليوم الخميس هبوط طائرة تابعة لها كانت متجهة إلى مدينة "نيوارك" بالولايات المتحدة الأمريكية اضطراريا في مطار "ستانستيد" بالعاصمة البريطانية (لندن) بسبب تهديد بوجود قنبلة. الأمريكية اضطراريا في مطار "ستانستيد" بالعاصمة البريطانية (لندن) بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن هذا الإعلان جاء من قبل شركة الطيران الهندية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.



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