ترامب يطالب الهند برفع الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع الأمريكية

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، الهند برفع التعريفات الجمركية الانتقامية التي قامت بفرضها على 28 منتجًا أمريكيًا الشهر الجاري، واصفًا إياها بـ"غير المقبولة".
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية - على موقعها الإلكتروني- أن هذه التعريفات الجمركية تعد بمثابة رسالة شديدة اللهجة توجهها نيودلهي لواشنطن، وتشير إلى أن
كان ترامب كتب على موقع "تويتر" قائلًا: "إنني أتطلع إلى الحديث مع رئيس الوزراء (الهندي) ناريندرا مودي بشأن حقيقة كون الهند تفرض، منذ أعوام، تعريفات جمركية مرتفعة للغاية على الولايات المتحدة، وأنها
أضاف ترامب: "هذا الأمر غير مقبول ويجب إلغاء التعريفات الجمركية".
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الهند قامت بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على 28 من منتجات الولايات المتحدة بعد أن قامت الأخيرة بإلغاء المعاملة التجارية التفضيلية لبعض السلع الهندية.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يلتقي ترامب ومودي خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في اليابان الأسبوع الجاري.
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