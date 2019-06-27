ذكرت وسائل إعلام تونسية أن انفجارًا يرجح أنه عمل إرهابي، هز، اليوم الخميس، شارع شارل ديجول، وسط العاصمة تونس. ديجول، وسط العاصمة تونس. أفادت وكالة "رويترز" بأن الهجوم استهدف سيارة للشرطة في وسط العاصمة. قالت إذاعة "موزاييك إف إم" إن الهجوم نفذه انتحاري، مضيفة أن التفجير أسفر عن إصابة شرطيين اثنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن تفجير إرهابي وسط العاصمة التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.