ذكرت وسائل إعلام تونسية أن انفجارًا يرجح أنه عمل إرهابي، هز، اليوم الخميس، شارع شارلديجول، وسط العاصمة تونس.
أفادت وكالة "رويترز" بأن الهجوم استهدف
قالت إذاعة "موزاييك إف إم" إن الهجوم نفذه انتحاري، مضيفة أن التفجير أسفر عن إصابة شرطيين اثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن تفجير إرهابي وسط العاصمة التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.