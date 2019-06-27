أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، استنكار الكويت وإدانتها الشديدة، للهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات للأمن بمدينة العريش شمالي سيناء، مشددا على مساندة الكويت وتأييدها لكل ما تتخذه مصر من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها.
جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث
وأكد أمير الكويت مجددا، موقف بلاده الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت للرئيس السيسي: نؤيد كل ما تتخذه مصر من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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