قبرص تحتج لدى الأمم المتحدة على الانتهاكات التركية

بعثت قبرص خطابًا للأمم المتحدة أعربت فيه عن "احتجاجها الشديد" على ما تمارسه تركيا من "انتهاكات" بحق قبرص فيما يتعلق بمجالها الجوي وخرقها للقواعد الدولية للملاحة الجوية بمنطقة معلومات الطيران الخاصة بقبرص، فضلًا عن استخدام تركيا الموانئ المغلقة والمطارات القبرصية على نحو غير قانوني.

وذكرت صحيفة (سايبروس ميل) القبرصية اليوم الخميس أن نائبة المندوب الدائم لقبرص لدى الأمم المتحدة

بولي إيوانو، أرسلت خطابًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لإطلاعه على تفاصيل الانتهاكات التي مارستها تركيا بحق قبرص خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.وقالت إيوانو إن سياسة الانتهاك المستمرة للقانون الدولي وخرق القواعد واللوائح الدولية تشكل خطرًا دائمًا على الأمن والسلم الدوليين وتؤثر بالسلب على الاستقرار الإقليمي،وتهدد سلامة الطيران المدني الدولي وتضع عوائق في مواجهة النقل الجوي فوق قبرص، كما تحول دون تهيئة بيئة مواتية لإجراء عملية السلام في البلاد.وأوضحت أن تركيا تواصل مضايقة الطائرات المدنية والعسكرية القبرصية على نحو منتظم داخل منطقة معلومات الطيران القبرصية من خلال إجراء اتصالات لاسلكية، رغم إرسال قبرص إشعارين للطيارين الذين هم على صلة بالتدريبات التي تجريها القوات الجوية التركية.وشددت على أن الانتهاكات التي تقوم بها تركيا تسعى إلى تقويض سيادة قبرص على نحو واضح.