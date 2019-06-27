اعتقلت الشرطة الإثيوبية، 56 عضوا من حزب أمهرة، في العاصمة أديس أبابا، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وفق ما أعلن متحدث باسم الحزب اليوم الخميس.
وشهدت ولاية أمهرة الأسبوع الماضي محاولة انقلاب قام بها الجنرال أسامنيو تسيجي الذي كان يتولى منصب رئيس جهاز الأمن في الولاية، حيث قتل فيها كبار المسؤولين.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الأحد الماضي، أن قوات بلاده فرضت سيطرتها الكاملة على الولاية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
ويسعى أحمد منذ توليه منصبه في أبريل 2018 بعد عامين من الاضطرابات لتعزيز الديمقراطية في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر إثيوبيا.. حملة اعتقالات بعد محاولة الانقلاب الفاشلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.