وزيرة الصحة الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال التطعيمات اللازمة

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، أنها عرضت بشكل مكثف في اجتماعات عقدت في جنيف، أزمة منع الاحتلال الإسرائيلي دخول بعض التطعيمات اللازمة، إضافة إلى مناقشتها مع عدد من الشخصيات الرسمية الدولية للضغط على إسرائيل من أجل السماح بإدخال هذه التطعيمات بقرار من منظمة الصحة العالمية ليستفيد منها

الأطفال كافة في فلسطين والشتات.نوهت وزيرة الصحة، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، إلى أن سلطات الاحتلال تمنع هذه التطعيمات إلا عن طريق دول معينة، الأمر الذي يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا، مشيرة إلى تحركات فلسطينية علىمستوى السفراء للضغط على سلطات الاحتلال من أجل السماح بإدخال هذه التطعيمات الضرورية.من ناحية أخرى، قالت الوزيرة إن الاجتماع الذي عقد أمس مع بعثة منظمة الصحة العالمية الخاصة بمراجعة أطر التعاون المشترك مع وزارة الصحة هو الأول من نوعه لتقييم الأوضاع الصحية في فلسطين.وأوضحت الدكتورة كيلة أن هذا التقييم لأداء وزارة الصحة استمر مدة أسبوع وكانت نتائجه إيجابية وأشادت البعثة بتقدم الوزارة.