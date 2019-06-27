تشديد الإجراءات الأمنية في أوساكا اليابانية قبل بدء قمة مجموعة العشرين

أعلنت الشرطة المحلية اليابانية أنه من المنتظر تعبئة نحو 32 ألف ضابط في مدينة أوساكا والمنطقة المحيطة بها؛ قبيل انطلاق لقاء القمة الذي يترأسه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

ويحضره قادة العالم.وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن مدينة أوساكا اليابانية وضعت اللمسات الأخيرة اليوم الخميس استعدادا لاستضافة قمة مجموعةالعشرين، حيث عززت وجود الشرطة في الشوارع، إلى جانب فرض قيود على حركة النقل الثقيل.وتم تشديد الإجراءات الأمنية في جزيرة ساكيشيما والمناطق المحيطة بها؛ وهي الجزيرة التي تم إنشاؤها بوسط خليج أوساكا التي تستضيف بدورها قمة مجموعة العشرين.