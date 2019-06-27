تفجير يستهدف دورية أمنية وسط تونس

أفادت وزارة الداخلية التونسية بإصابة خمسة أشخاص جراء تفجير وقع بالعاصمة صباح اليوم الخميس.

وذكرت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، أن "شخصاً أقدم على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بشارع شارل ديجول بالعاصمة".

وأسفر التفجير عن إصابة اثنين من أفراد الأمن وثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة. وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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