كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انفجار ثان يستهدف وحدة مكافحة الإرهاب في تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الداخلية التونسية، وقوع انفجار ثان، وإصابة ضابطي شرطة وثلاثة مدنيين بعد هجوم انتحاري على شرطة في وسط تونس.

Advertisements

استهدف تفجير انتحاري سيارة شرطة بباب بحر في شارع ديغول بالقرب من السفارة الفرنسية في شارع الحبيب بورقيبة في تونس، وفي أنباء أولية سقط قتيلان على الأقل من بينهم الانتحاري، فيما كشفت وسائل إعلام تونسية عن فرار أحد الانتحاريين.

وأكد شهود عيان أن الانتحاري فجر نفسه أمام سيارة للشرطة.