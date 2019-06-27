كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يخفف القيود المفروضة على المواد الغذائية من فوكوشيما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤولون يابانيون ان الاتحاد الأوروبي يخفف من القيود المفروضة على بعض المنتجات الغذائية من العديد من المناطق المتأثرة بكارثة فوكوشيما النووية لعام 2011.

و قد اعلنوا ان زعماء الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك وجان كلود يونكر نقلوا القرار خلال محادثات مع رئيس الوزراء شينزو آبي اليوم الخميس قبل قمة مجموعة العشرين التي تبدأ يوم الجمعة.

كان الاتحاد الأوروبي من بين 22 دولة فرضت قيودا على واردات المزارع ومصائد الأسماك من فوكوشيما والمناطق المجاورة بعد انهيار المفاعل. وقال الاتحاد الأوروبي، الذي استأنف استيراد الأرز من فوكوشيما، إنه سيسمح بفول الصويا من هناك بالإضافة إلى الطعام والمأكولات البحرية من العديد من المحافظات المجاورة.

و قد اوضحت وكالة كيودو للأنباء إنه لن تكون هناك حاجة لشهادات فحص الإشعاع. وتأمل اليابان في رفع جميع عمليات الحظر قبل أولمبياد طوكيو.

