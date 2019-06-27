كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يلتقي بقادة العالم في اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد الرئيس دونالد ترامب في اليابان للقاء قادة العالم وسط موجة من الأزمات الدولية والمفاوضات التجارية المتوترة وقائمة المهام العالمية المتنامية.

يحضر ترامب القمة السنوية لمجموعة العشرين، ثم سيتوجه إلى كوريا الجنوبية حيث سيتحدث مع كوريا الشمالية حول برنامج الأسلحة النووية. وقد هبطت طائرة إير فورس وان في مطار أوساكا الدولي في عاصفة ممطرة قبيل اجتماعات رفيعة المستوي مع فلاديمير بوتين الروسي، وشي جين بينغ الصيني ومجموعة أخرى في تجمع لأكبر الاقتصادات في العالم.

وتأتي الزيارة بعد أيام من انسحاب ترامب من حافة الصراع المسلح مع إيران، وتطلعه إلى التراجع عن حرب تجارية استمرت عامًا مع الصين. وقال مسؤولون أمريكيون إن ترامب سيحذر بوتين من استمرار التدخل في الانتخابات.

